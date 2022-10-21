تركي آل الشيخ يتسلم شعلة الألعاب الآسيوية

ألقى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي آل الشيخ، النشيد الوطني، في افتتاح موسم الرياض 2022، كما استلم شعلة دورة الألعاب السعودية.

جانب من تأدية معالي رئيس مجلس الإدارة @Turki_alalshikh للنشيد الوطني، واستلامه لشعلة دورة الألعاب السعودية في #حفل_افتتاح_موسم_الرياض 🙏❤️pic.twitter.com/hedUmAqpzS — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 21, 2022

ونشرت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، عبر حسابها بموقع تويتر، فيديو يوثق جانب من إلقاء تركي آل الشيح للنشيد الوطني، واستلامه لشعلة دورة الألعاب السعودية.

وكان تركي آل الشيخ أعلنَ انطلاق موسم الرياض 2022، تحت شعار “فوق الخيال”، حيث تبدأ فعالياته بحفل عالمي يضمُّ عرضًا لسيرك دو سوليه.

15 منطقة:

وكشف آل الشيخ، أن الموسم الجديد يضمَّ 15 منطقة، تتميَّز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضمُّ ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثَّل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

عروض استثنائية:

وتتضمن منطقة “بوليفارد وورلد” التي تشهد في موسم الرياض 2022 أول افتتاح لها، أكبرَ بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميَّزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبرهيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وجارتها “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.