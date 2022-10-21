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خلال حفل افتتاح موسم الرياض

تركي آل الشيخ يتسلم شعلة الألعاب الآسيوية

2022-10-21 الساعة 10:45
تركي آل الشيخ يتسلم شعلة الألعاب الآسيوية
المواطن - الرياض

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ألقى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي آل الشيخ، النشيد الوطني، في افتتاح موسم الرياض 2022، كما استلم شعلة دورة الألعاب السعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، عبر حسابها بموقع تويتر، فيديو يوثق جانب من إلقاء تركي آل الشيح للنشيد الوطني، واستلامه لشعلة دورة الألعاب السعودية.

وكان تركي آل الشيخ أعلنَ انطلاق موسم الرياض 2022، تحت شعار “فوق الخيال”، حيث تبدأ فعالياته بحفل عالمي يضمُّ عرضًا لسيرك دو سوليه.

15 منطقة:

وكشف آل الشيخ، أن الموسم الجديد يضمَّ 15 منطقة، تتميَّز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضمُّ ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثَّل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

عروض استثنائية:

وتتضمن منطقة “بوليفارد وورلد” التي تشهد في موسم الرياض 2022 أول افتتاح لها، أكبرَ بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميَّزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبرهيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وجارتها “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.

 

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