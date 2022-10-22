تركي آل الشيخ يطلق موسم الرياض 2022

أطلق معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، فعاليات موسم الرياض 2022 في منطقة “رياض فايبز”، بكرنفال دولي شهد أول عرض في الشرق الأوسط لأكثر من 3200 طائرة درون، وحفل غنائي عالمي للفنانة البريطانية “ANNE-MARIE”، وألوان متعددة من الألعاب النارية، التي أضاءت سماء العاصمة الرياض في افتتاح الحدث الترفيهي، الذي تصدر الترند العالمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كلمة آل الشيخ:

وألقى آل الشيخ كلمة افتتاح موسم الرياض 2022 قال فيها: “أتقدم بخالص الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو سيدي ولي العهد عرّاب الرؤية وقائدنا الملهم، على ما يحظى به قطاع الترفيه بشكل عام وموسم الرياض بشكل خاص من اهتمام وتخطيط ودعم، وفي النهاية أعلن افتتاح موسم الرياض في نسخته الثالثة (فوق الخيال)، أهلًا وسهلًا بكم في موسم الرياض”.

شعلة الألعاب السعودية:

وبدأ حفل الموسم، الذي تسلم فيه آل الشيخ شعلة دورة الألعاب السعودية، بوصلة غنائية من الموروث الشعبي السعودي، إضافة إلى عدد من العروض المتجولة، وعرض سيرك دو سوليه العالمي، في أجواء من المتعة والحماس لفعاليات الموسم، الذي يعد الحدث الترفيهي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة.



وشمل حفل موسم الرياض 2022، الذي اكتظت جنباته بالجمهور الذي حضر في وقت مبكر، عرضًا فنيًا للمناطق الخمس عشرة للموسم، كما ضم عروضًا تمهد لافتتاح المناطق الترفيهية، التي يمثل مجموعها فعاليات موسم هذا العام.

ألعاب حركية:

وتميز حفل إطلاق الموسم بعدد من الألعاب الحركية، ومجموعة من ألعاب الجمباز، وعروض الأسلاك العالية، والدراجات النارية، والنفث بالنار، والعمود المتأرجح، وعرض بانكين، إضافة إلى القفز من خلال الحلقات، والرقص على أنغام موسيقى الأوركسترا العالمية.



وتضم فعاليات موسم الرياض هذا العام مساحات ومناطق جديدة، تغمر الزوار بفعالياتها وتجاربها الحديثة، إذ تجمع بخياراتها المتنوعة مزيجًا من التفرد والعصرية، وسط غزارة ترفيهية جعلت من الرياض وجهة مفضلة، ومساحة محفزة لدى سكان المملكة وزوارها من أنحاء العالم.

حفلات غنائية:

وتضم مناطق الموسم فعاليات وأحداثًا متنوعة، من حفلات غنائية، ومعارض محلية وعالمية، وعروض مسرحية، وبطولات WWE، وبطولات لكرة القدم، إضافة إلى مجموعة من التجارب التفاعلية من ثقافات عالمية متنوعة، وعدد من المطاعم والمقاهي، فضلًا عن مغامرات ركوب الغواصات، والتحليق بالتلفريك، والعيش في الجليد، وعدد من الأنشطة الترفيهية المتوافقة مع جميع الفئات العمرية لزوار موسم الرياض 2022.

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.#حفل_افتتاح_موسم_الرياض