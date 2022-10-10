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تركي الميزاني: أعشق النصر وأحترم كل الأندية

2022-10-10 الساعة 11:38
تركي الميزاني: أعشق النصر وأحترم كل الأندية
المواطن - محمد سمعه

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أكد الشاعر تركي الميزاني على عشقه وتشجيعه لنادي النصر، مضيفًا أنه يحترم باقي الأندية وجماهيرها.
وتحدث الميزاني قائلًا في برنامج ” يا هلا” على قناة روتانا خليجية: ” أنا مشجع لنادي النصر، أنا من جماهيره وليس من محبيه، أعشقه كثيرًا وأحبه كثيرًا بسبب جماهيره”.

تركي الميزاني يعترف

وأضاف تركي الميزاني: ” النصر عانى لمدة سنوات وجمهوره يكبر وما يصغر، هذا شيء رائع”. وواصل: “عشقي لـ النصر لا يلغي احترامي وتقديري للأندية الأخرى مثل الهلال والاتحاد والأهلي والشباب”. ويستعد نادي النصر لمواجهة العدالة غدًا الثلاثاء وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
النصر يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 13 نقطة. وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدرب الفرنسي رودي جارسيا وهو غاضب من أداء لاعبي النصر أثناء الحديث معهم بين شوطي مباراة أبها الجمعة الماضية. المدرب الفرنسي ظل يصرخ في لاعبي أصفر الرياض مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهود في مباراة أبها للفوز بنتيجة كبيرة وهو ما تحقق في الشوط الثاني، حيث فاز أصفر الرياض بثلاثية دون رد.
عبدالمجيد الصليهم - النصر والاتحاد
الصليهم
وبعد مباراة النصر، كانت إدارة نادي أبها أعلنت أول أمس السبت عن إقالة المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك بعد الخسارة بثلاثية. وذكر النادي في بيان له عبر حسابه في “تويتر” أنه تم توجيه الشكر للمدرب البلجيكي صاحب الـ 44 عامًا بعد الخسارة من النصر ليكون أول مدرب تتم إقالته في دوري روشن بالموسم الحالي.
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