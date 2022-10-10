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تركي الميزاني شاعر وفارس بنظر جمهوره

2022-10-10 الساعة 7:19
تركي الميزاني شاعر وفارس بنظر جمهوره
المواطن -الرياض

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أشاد جمهور الشاعر تركي الميزاني، بمشاركته في حلقة الأمس من برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، مؤكدين أنه تحلى بشجاعة الفرسان في الإجابة على أسئلة مقدم البرنامج وكان حريصًا جدًا على اختيار كل كلمة يقولها.  

فارس وشاعر

وقال أحد محبي الميزاني: تركي جمع بين الشعر وشجاعة الفرسان بكل شيء حتى بحواره كان ينتقي كل ما يزيد من احترامه لدى جماهيره عكس بعض الشعراء الذي لا تتحمل مشاهدة تخبطه في التصاريح وخاصة إذا ذكر أمامه اسم شاعر آخر.   وقال متابع آخر على تويتر: “أداء جميل للحوار من أخوي مفرح اللي معودنا دايم على التألق وأيضًا أبو نايف حضور غير في جميع أوقاته “.

بيع القصائد 

وخلال الحلقة وجه مفرح الشقيقي، للشاعر الميزاني عن بيع قصائده وهو ما نفاه الشاعر جملة وتفصيلًا. وأوضح أنه سمع قبل ذلك ببيع القصائد لكنه لم يمر الأمر عليه شخصيًّا، مشيرًا إلى أنه لا يقبل بيع قصائده، مرجعًا ذلك باحترامه لشعره. وحول ابتعاده عن برنامج شاعر المليون قال الميزاني: شاعر المليون برنامج أخذ منا الكثير، كأفكار وكقصائد، والشاعر يجب عليه أحيانًا التأني، ويحرص على ما يقدمه، يجب عليها أنه ما يطلع إلا بشيء يواكب مسيرته. وتابع: المحاورة تأخذ مني الوقت الكثير، ربما هو خوف أحب شعر النظم، ولازم يسير في اتجاه واحد، وإذا دعيت لأمسية شعرية نظمية، لا لدي مانع إذا كانت تليق بالشعر والشعراء ما عندي مانع وأحب شعر المحاورة.

من هو تركي الميزاني ؟

والميزاني من مواليد 1401 هـ ويعد من أشهر شعراء فن المحاورة أو القلطة، وتعود بداياته بالمحاورة مع الشاعر خليف الهجلة عام 1417هـ ولعب بعدها مع حبيب العازمي العتيبي في الرياض، 1417/2/25هـ 1996/7/11٬م وكان تركي آنذاك لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، ثم لعب مع عدة شعراء قبل أن يوقفه والده عام 1418هـ من أجل الدراسة ثم عاد أواخر عام 1419هـ / 2000م في أحد المحاورات في مدينة جدة.
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