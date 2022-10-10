تركي الميزاني شاعر وفارس بنظر جمهوره

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الشاعر #تركي_الميزاني يلقي أبيات شعر في حُب سمو ولي العهد "الأمير محمد بن سلمان" @turky2000as@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qN0vG3KTmh— روتانا خليجية (@Khalejiatv) October 9, 2022
وقال متابع آخر على تويتر: “أداء جميل للحوار من أخوي مفرح اللي معودنا دايم على التألق وأيضًا أبو نايف حضور غير في جميع أوقاته “.
أصل الخلاف له بُعد قبلي..— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 9, 2022
الشاعر #تركي_الميزاني يكشف التفاصيل الكاملة لخلافه مع الشاعر سفر الدغيلبي@turky2000as@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rXlom9EozE