تركي بن طلال يكرم إماراتيًا لعفوه عن مواطن

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الأمير #تركي_بن_طلال يستقبل سفير دولة الإمارات الشقيقة، ويكرّم إماراتيًا نظير عفوه عن مواطن من أهالي المنطقة وتنازله عن حقه الخاص إثر خلاف وقع بينهما، كما كرّم أحد منسوبي الإمارة نظير تصرفه المحترف وخارج ساعات العمل، في سرعة إنهاء إجراءات نقل جثمان زائرٍ إماراتي. pic.twitter.com/sV7fwUpooW — إمارة منطقة عسير (@emartasir) October 10, 2022

كرم الأمير تركي بن طلال، أمير عسير، إماراتيًا نظير عفوه عن مواطن من منطقة عسير وتنازله عن حقه الخاص إثر خلاف وقع بينهما.

وجاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن طلال السفير الإماراتي، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان في مكتبه بمقر الإمارة.

تكريم أحد منسوبي الإمارات

وأوضحت إمارة عسير، أن المواطن الإماراتي يدعى عبدالناصر وكان يعمل ضمن فريق مهرجان صيف أبها.

كما كرم أمير منطقة عسير، المواطن عبدالله القحطاني أحد منسوبي الإمارة، وذلك لموقفه الإنساني خارج ساعات العمل، في سرعة إنهاء إجراءات نقل جثمان زائرٍ إماراتي لذويه في الإمارات.

بدوره، أكد “آل نهيان” أن البادرة التي قدمها كل من “العولقي” و”القحطاني” تدل على متانة العلاقة بين البلدين وما تحويه من تآخٍ ومحبة.