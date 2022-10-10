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إثر خلاف وقع بينهما

تركي بن طلال يكرم إماراتيًا لعفوه عن مواطن

2022-10-10 الساعة 12:11
تركي بن طلال يكرم إماراتيًا لعفوه عن مواطن
المواطن-الرياض

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كرم الأمير تركي بن طلال، أمير عسير، إماراتيًا نظير عفوه عن مواطن من منطقة عسير وتنازله عن حقه الخاص إثر خلاف وقع بينهما.  

وجاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن طلال السفير الإماراتي، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان في مكتبه بمقر الإمارة.

وأوضحت إمارة عسير، أن المواطن الإماراتي يدعى عبدالناصر وكان يعمل ضمن فريق مهرجان صيف أبها.

تكريم أحد منسوبي الإمارات 

كما كرم أمير منطقة عسير، المواطن عبدالله القحطاني أحد منسوبي الإمارة، وذلك لموقفه الإنساني خارج ساعات العمل، في سرعة إنهاء إجراءات نقل جثمان زائرٍ إماراتي لذويه في الإمارات.

بدوره، أكد “آل نهيان” أن البادرة التي قدمها كل من “العولقي” و”القحطاني” تدل على متانة العلاقة بين البلدين وما تحويه من تآخٍ ومحبة.

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