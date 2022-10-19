تزوجوا الثانية ولكم منحة!

أثار خبر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل في ليبيا، حيث يفيد بمنح حكومة الوفاق التابعة لعبد الحميد الدبيبة منحة لكل من يقرر الزواج ثانية. وجاء في الخبر، أن الدبيبة أصدر قراراً بصرف مبلغ 30 ألف دينار لكل ليبي قرر أن يتزوج امرأة ثانية. خبر عاجل: وتضمنت المنشورات أيضاً، صورة لما يبدو أنّه خبر عاجل، مرفق بتعليق كتب فيه: “السيد عبد الحميد الدبيبة يصدر قراراً بصرف مبلغ 30 ألف دينار لكل ليبي يتزوج الزوجة الثانية على ألا يقل عمرها عن 25 سنة”. وقد حظي الخبر بعشرات المشاركات من صفحات ليبية عدة عبر مواقع التواصل، وتفاعل معه الناس إلى حد كبير. لا قرارات في طرابلس وبينما فجر هذا البيان بلبلة كبيرة في البلاد، كشفت الحقيقة أخيراً، فقد تبيّن أن الخبر خاطئ تماما، خصوصاً وأنه لم يأت على المواقع الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية أو على مواقع إخبارية موثوقة. كما أكدت خدمة تقصي الحقائق في وكالة “فرانس برس”، أن السلطات في طرابلس لم تصدر أي قرارات مماثلة. تعدد الزوجات: يشار إلى أن القانون الليبي يسمح منذ عقود بتعدّد الزوجات شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى، لكن هذا الشرط ألغي بعد سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011. وفي سبتمبر من العام 2021، أطلقت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس “منظومة منحة دعم الزواج” لدعم الشباب المقبلين على الزواج بإعطاء مبلغ 40 ألف دينار مناصفة لكل ثنائي، شرط أن تكون الشابة ليبية، دون أن يكون لها أي علاقة بتعدد الزوجات.