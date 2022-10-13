تسريبات تكشف تصرف تشافي

دخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، في حالة من الحزن وذلك بعد التعادل مع إنتر ميلان الإيطالي أمس في دوري أبطال أوروبا وإضعاف حظوظه في التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال.
ماذا فعل تشافي؟
وذكر الصحفي الإسباني خافي ميجيل أن مدرب برشلونة لم يحبذ فكرة التحدث مع لاعبيه بعد مباراة إنتر ميلان وقرر عدم مشاركة المدافع جيرارد بيكيه في المباريات الكبرى المقبلة للبارشا.
وأضاف ميجيل أن تشافي مدرب برشلونة عاد لمنزله لمشاهدة أخطاء البارشا في مباراة إنتر ميلان، حيث سهر أمامها لساعات طويلة حتى صباح اليوم الخميس.
وكانت مباراة برشلونة ضد الإنتر، انتهت مساء الأربعاء، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بثلاثية لكل فريق في الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.
المباراة بدأت بضغط هجومي من قبل نادي برشلونة، حيث نجح في إحراز الهدف الأول عبر الفرنسي عثمان ديمبيلي. الشوط الأول من اللقاء، انتهى بتقدم برشلونة بهدف دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني، تراجع أداء برشلونة، ليضغط إنتر ميلان هجوميًّا وبكل قوته، فيسجل هدف التعادل عبر اللاعب نيكولو باريلا مستغلًّا خطأ من الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بالدقيقة الخمسين.
وواصل الإنتر ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بالدقيقة الـ63.
ونجح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في إضافة ثاني أهداف برشلونة بالدقيقة الـ82، ثم عاد إنتر ميلان الإيطالي محرزًا الهدف الثالث عبر الألماني روبن جوسينس بالدقيقة الـ88.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، نجح اللاعب ليفاندوفسكي في إضافة الهدف الثالث لـ برشلونة من ضربة رأسية.
التعادل كان بطعم الخسارة لـ برشلونة، حيث أضعف فرصه في الوصول لثمن نهائي دوري الأبطال.
وبعد مباراة برشلونة ضد الإنتر، أصبح رصيد برشلونة 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثالثة، بينما أصبح رصيد إنتر ميلان 7 نقاط في المركز الثاني.