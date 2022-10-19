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اللعبة ستعود بقوة بعد طول انتظار

تسريبات Silent Hill تكشف عن 3 ألعاب جديدة

2022-10-19 الساعة 6:56
تسريبات Silent Hill تكشف عن 3 ألعاب جديدة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف
ينتظر العديد من محبي ألعاب التشويق والإثارة الكشف عن فعالية Silent Hill المزمع عقدها، بعد الكثير من الانتظار والتكهنات، اليوم الأربعاء، في الـ 10 مساءً بتوقيت غرينتش والواحدة صباحًا بتوقيت السعودية. وتهدف الفعالية إلى جلب التحديثات الجديدة على اللعبة لا سيما بعد أن ظلت عدة سنوات في طي النسيان، بحسب صحيفة usa today. ويطور لعبة سايلنت هيل فريق The Bloober، وهو الاستوديو الذي يقف وراء ألعاب الرعب الشيقة مثل The Medium و The Layers of the Fear. تسريبات Silent Hill تكشف عن 3 ألعاب جديدة

آخر تسريبات Silent Hill 

ومن المقرر أن يتم الكشف عن العديد من الأحداث في فعالية Silent Hill، ففي غرفة انتظار البث المباشر للقناة على YouTube وجد المشجعون بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول الألعاب التي سيتم عرضها. وفي وصف البث كان هناك عنوان يحمل اسم Silent Hill 2 مربوطًا باسم بلايستيشن 5، ولكن لم يتم إدراج أي رابط، ومن المفترض أن يتم ملء هذا الرابط بمجرد بدء البث وبدء صفحة المتجر في بثها المباشرة أيضًا. وبحسب ما ورد، ستكون سايلنت هيل 2 غالبًا حصرية على متجر ألعاب بلايستيشن 5 من سوني. تسريبات Silent Hill تكشف عن 3 ألعاب جديدة ومن ضمن المفاجآت أيضًا أنه ظهر عنوانين لألعاب جديدة محتملة يحملان اسم: سايلنت هيل Ascension و Return to Silent Hill، لكن من غير المعروف بعد الشكل الذي ستتخذه هذه الألعاب، ومع ذلك، فإنه استنادًا إلى الشائعات السابقة فقد تطوير إحداها بواسطة Annapurna Interactive، بينما الأخرى تم تطويرها في اليابان. ظهر أيضًا عنوان Silent Hill f، وقد يكون مجرد خطأ مطبعي أو إعلان عن لعبة رابعة، وسيتضح ذلك عند بدء البث المباشر للإعلان عن اللعبة الشيقة القادمة. تسريبات Silent Hill تكشف عن 3 ألعاب جديدة
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