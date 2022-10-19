تسريبات Silent Hill تكشف عن 3 ألعاب جديدة

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وتهدف الفعالية إلى جلب التحديثات الجديدة على اللعبة لا سيما بعد أن ظلت عدة سنوات في طي النسيان، بحسب صحيفة usa today. ويطور لعبة سايلنت هيل فريق The Bloober، وهو الاستوديو الذي يقف وراء ألعاب الرعب الشيقة مثل The Medium و The Layers of the Fear.
In your restless dreams, do you see that town?— Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022
The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa