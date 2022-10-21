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سيعلن عنها الاتحاد السعودي قريبًا

تسهيلات وبرامج خاصة لمشجعي كأس العالم بالمملكة

2022-10-21 الساعة 1:00
تسهيلات وبرامج خاصة لمشجعي كأس العالم بالمملكة
المواطن - الرياض

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أنه يوجد برامج خاصة لمشجعي كأس العالم في المملكة، وتسهيلات لمن سيحضر المونديال، وسيعلن عنها الاتحاد السعودي قريبًا.

وفي وقت سابق، دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس موسم الدرعية، فعاليات موسم الدرعية 2022 في نسخته الثانية، والذي يستمر حتى 22 فبراير 2023م، وذلك في حفل أقيم – مساء الخميس – بحي طريف، بحضور صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.

وتضمن حفل الافتتاح إقامة العديد من العروض الحيّة إلى جانب الإعلان عن حزمة من المنافسات الرياضية العالمية والفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة، والتي ستشهدها الدرعية التاريخية على مدار 4 أشهر.

ونوه سمو وزير الرياضة رئيس موسم الدرعية في كلمة له خلال الحفل بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، بالفعاليات العالمية التي تشهدها المملكة، مؤكدًا أن هذا الدعم والاهتمام منحهم كل مقومات النجاح وممكنات التفوق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الدرعية التاريخية ستشهد العديد من الفعاليات النوعية، الممتدة من جذور الأصالة، كوجهة عالمية دائمة للتميز والإبهار، وفي مكان يحمل موروثًا عريقًا في تاريخ المملكة العربية السعودية.

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