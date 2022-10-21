تسهيلات وبرامج خاصة لمشجعي كأس العالم بالمملكة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أنه يوجد برامج خاصة لمشجعي كأس العالم في المملكة، وتسهيلات لمن سيحضر المونديال، وسيعلن عنها الاتحاد السعودي قريبًا.
#فيديو_واس | سمو #وزير_الرياضة: لدينا برامج خاصة لمشجعي كأس العالم في المملكة، وتسهيلات لمن سيحضر المونديال.#موسم_الدرعية | #واس_رياضي pic.twitter.com/Ov9ZcPiGZb
— واس الرياضي (@SPA_Spor) October 20, 2022
وفي وقت سابق، دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس موسم الدرعية، فعاليات موسم الدرعية 2022 في نسخته الثانية، والذي يستمر حتى 22 فبراير 2023م، وذلك في حفل أقيم – مساء الخميس – بحي طريف، بحضور صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.
وتضمن حفل الافتتاح إقامة العديد من العروض الحيّة إلى جانب الإعلان عن حزمة من المنافسات الرياضية العالمية والفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة، والتي ستشهدها الدرعية التاريخية على مدار 4 أشهر.
سمو #وزير_الرياضة يُدشن #موسم_الدرعية 2022.https://t.co/PMsuBRghrW#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/gXAoz7MsAx
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) October 20, 2022
ونوه سمو وزير الرياضة رئيس موسم الدرعية في كلمة له خلال الحفل بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، بالفعاليات العالمية التي تشهدها المملكة، مؤكدًا أن هذا الدعم والاهتمام منحهم كل مقومات النجاح وممكنات التفوق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الدرعية التاريخية ستشهد العديد من الفعاليات النوعية، الممتدة من جذور الأصالة، كوجهة عالمية دائمة للتميز والإبهار، وفي مكان يحمل موروثًا عريقًا في تاريخ المملكة العربية السعودية.