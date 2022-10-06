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بعد إضافة محاور جديدة في 3 مناطق

تسوير الأراضي الفضاء يدخل المرحلة الثانية والثالثة

2022-10-06 الساعة 6:27
تسوير الأراضي الفضاء يدخل المرحلة الثانية والثالثة
المواطن -الرياض

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء، والتي سيتم من خلالها إلزام ملاك الأراضي الواقعة أراضيهم ضمن المناطق المستهدفة بالتسوير بتاريخ 1/3/2023 للمرحلة الثانية، على أن يتم تطبيق المرحلة الثالثة بتاريخ 1/10/2023.

محاور جديدة

وتشمل المرحلة الثانية مناطق (عسير، القصيم، الأحساء)، كما تم إضافة محاور جديدة أخرى في كل من (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام والخبر ومحافظة جدة)، وتضم المرحلة الثالثة مناطق (تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، نجران، الباحة، جازان، ومحافظتي حفر الباطن والطائف)، فيما بدأت أمانة منطقة الرياض أول أكتوبر الجاري إلزام ملاك الأراضي الواقعة ضمن المناطق المستهدفة بمدينة الرياض بتسوير أراضيهم.

وتأتي مبادرة تسوير الأراضي الفضاء على الطرق المحورية والشريانية في المدن، ضمن منظومة مبادرات الوزارة وأهدافها الاستراتيجية للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية لمدن المملكة وأنسنتها، وذلك من خلال معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرقات وحفظ حقوق المشاة، وتوفير جودة الحياة في المدن السعودية.

وتستهدف المبادرة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية للارتقاء بالمشهد الحضري وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض والمساهمة في معالجة التشوه البصري، إضافةً إلى أنّها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي.

تسوير الأراضي الفضاء

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت المرحلة الأولى لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء بداية يوليو 2022 في كل من (الرياض، وحاضرة الدمام والخبر، ومنطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، ومنطقة المدينة المنورة)، حيث تم فرض غرامات على ملاك الأراضي غير الملتزمين بتسوير أراضيهم.

تسوير الأراضي الفضاء
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