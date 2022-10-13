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برشلونة يُعاني بمرحلة المجموعات

تشافي في ورطة بدوري أبطال أوروبا

2022-10-13 الساعة 3:15
تشافي في ورطة بدوري أبطال أوروبا
المواطن - الرياض

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يُعاني برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز من تراجع النتائج ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ليقترب من توديع البطولة.

برشلونة ضد الإنتر

ولعب برشلونة ضد إنتر ميلان بالأمس على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 3/3.
برشلونة ضد إنتر ميلان
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة، خلف بايرن ميونخ المتصدر بـ12 نقطة، فيما وصل رصيد كتيبة تشافي إلى 4 نقاط في المركز الثالث.
ترتيب مجموعة برشلونة
ترتيب المجموعة – المصدر @ChampionsLeague

تشافي يُعاني

واقترب برشلونة من توديع دوري أبطال أوروبا، والمشاركة في الدوري الأوروبي الذي ينتقل إليه صاحب المركز الثالث في مجموعته، الأمر الذي يعرض البارشا لخسائر مالية ضخمة، بجانب حالة الغضب الجماهيري.
برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @ChampionsLeague
ويحتاج تشافي إلى معجزة من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يتبقى له مواجهتي بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن، ويحتاج للفوز، بجانب عدم انتصار إنتر ميلان في المباراتين المتبقيتين. وقد تتأهل كتيبة تشافي إلى الدور ثمن النهائي في حالة الفوز في مباراة والتعادل بالمواجهة الأخرى، إلا أنه يحتاج إلى خسارة إنتر ميلان ضد فيكتوريا بلزن وبايرن ميونخ، الأمر الذي يُصعب مهمة برشلونة في الصعود.
برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona
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