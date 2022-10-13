تشافي في ورطة بدوري أبطال أوروبا

يُعاني برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز من تراجع النتائج ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ليقترب من توديع البطولة.
برشلونة ضد الإنتر
ولعب برشلونةضد إنتر ميلان بالأمس على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 3/3.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة، خلف بايرن ميونخ المتصدر بـ12 نقطة، فيما وصل رصيد كتيبة تشافي إلى 4 نقاط في المركز الثالث.
تشافي يُعاني
واقترب برشلونة من توديع دوري أبطال أوروبا، والمشاركة في الدوري الأوروبي الذي ينتقل إليه صاحب المركز الثالث في مجموعته، الأمر الذي يعرض البارشا لخسائر مالية ضخمة، بجانب حالة الغضب الجماهيري.
ويحتاج تشافيإلى معجزة من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يتبقى له مواجهتي بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن، ويحتاج للفوز، بجانب عدم انتصار إنتر ميلان في المباراتين المتبقيتين.
وقد تتأهل كتيبة تشافي إلى الدور ثمن النهائي في حالة الفوز في مباراة والتعادل بالمواجهة الأخرى، إلا أنه يحتاج إلى خسارة إنتر ميلان ضد فيكتوريا بلزن وبايرن ميونخ، الأمر الذي يُصعب مهمة برشلونة في الصعود.