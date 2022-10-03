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بعد نهاية عقده

تشافي يحسم موقفه من عودة ميسي

2022-10-03 الساعة 10:43
تشافي يحسم موقفه من عودة ميسي
المواطن - الرياض

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حسم مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، موقفه من عودة نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

رحيل ميسي:

وكان ميسي قد غضب من مسؤولي برشلونة، لعدم النجاح في تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم صيف 2021، بسبب الأزمة الاقتصادية بالنادي، الأمر الذي أجبره على مغادرته، وعدم تحقيق رغبته بالاعتزال في صفوفه.
ليونيل ميسي
ليو يودع برشلونة – المصدر @AlArabiya_spt

تشافي يعلق:

وينتهي عقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الرياضي الجاري، وارتبط اسمه بالعودة إلى صفوف برشلونة مرة أخرى. وعلق تشافي على إمكانية عودة ميسي، قائلًا: “هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن عودة ليو إلى برشلونة، إنه صديقي، وهو بخير هناك، وكذلك نحن”.
ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_English
وتابع تشافي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة برشلونة المقبلة ضد إنتر ميلان الإيطالي، قائلًا: “برشلونة بيته، لذا دعوه ينعم بالهدوء ويواصل الاستمتاع في باريس”. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره إنتر ميلان، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “جيوزيبي مياتزا”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona
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