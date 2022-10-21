تشافي يُلمح لرحيل بوسكيتس

ألمح المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، إلى اقتراب الإسباني سيرخيو بوسكيتس من الرحيل عن صفوف البارشا بعد نهاية عقده.

اللاعب الإسباني تعرض لانتقادات كبيرة مؤخرًا بسبب تراجع مستواه، خاصة بعد ما قدمه من مستوى هزيل في مباراتي إنتر ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا وريال مدريد بالدوري الإسباني الأحد الماضي.

تعليق تشافي

وقال المدرب الإسباني بعد الفوز على فياريال بثلاثية دون رد: “خط الوسط لدينا مميز، نملك فرينكي دي يونج الذي يعرف دوره جيدًا في إيصال الكرات، وكذلك جافي وبيدري متألقان للغاية”.

وواصل تشافي: ” خط الدفاع أيضًا جيد لدينا مثل ماركوس ألونسو وكوندي وسيرجي روبيرتو”.

ورفض مدرب برشلونة الكشف عن مصير بوسكيتس مما يعني أنه لا يفكر في تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وفي مباراة برشلونة وفياريال، البارشا بدأ بضغط هجومي قوي حتى نجح في إحراز الهدف الأول عبر النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالدقيقة الـ31.

ثم واصل برشلونة، ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثاني عبر ليفاندوفسكي بالدقيقة الـ35.

وواصل البارشا ضغطه الهجومي، وسط تراجع من قبل فريق فياريال، ليُضيف اللاعب الإسباني أنسو فاتي الهدف الثالث للنادي الكتالوني بالدقيقة الـ39.

وانتهى الشوط الأول بتفوق نادي برشلونة بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة تراجع أداء الفريقين، واكتفى برشلونة بالثلاثية، ليفوز بالمباراة بتلك النتيجة رافعًا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع.