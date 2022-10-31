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قبل ظهور الأعراض الأولى

تشخيص اضطرابات العين التنكسية بـ5 ثوانٍ

2022-10-31 الساعة 11:38
تشخيص اضطرابات العين التنكسية بـ5 ثوانٍ
المواطن - متابعة

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تمكن الباحثون في مختبر بكلية العلوم التطبيقية في جامعة لوزان الاتحادية EPFL من تطوير جهاز لطب العيون يمكن استخدامه لتشخيص بعض اضطرابات العين التنكسية قبل وقت طويل من ظهور الأعراض الأولى.

 خمس ثوان

ووفقًا لما نشره موقع Neuroscience News نقلًا عن دورية Ophthalmology Science.، ويحسب النموذج الأولي، في التجارب السريرية المبكرة، أن الجهاز ينتج صورًا بدرجة كافية من الدقة في خمس ثوانٍ فقط.

ويسير البحث في علاجات لوقف أو الحد من تطور اضطرابات العين التنكسية، التي يمكن أن تؤدي إلى العمى على قدم وساق. ولكن في الوقت الحالي، لا يوجد جهاز يمكنه تشخيص هذه الحالات بشكل موثوق قبل ظهور الأعراض الأولى.

التنكس البقعي

يعد التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر AMD من أشهر الاضطرابات التنكسية للعيون، ويؤدي إلى تغييرات في المستقبلات الضوئية للعين.

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