تشكيل النصر المتوقع لـ مباراة العدالة

تشكيل النصر المتوقع

ترتيب دوري روشن

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، لمواجهة نادي العدالة غدًا في الجولة السابعة من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين. أصفر الرياض يتواجد في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، أما العدالة ففي المركز الـ11 برصيد 4 نقاط بعد مرور 6 جولات.تشكيل أصفر الرياض المتوقع سيكون مكونًا من: “أوسبينا في حراسة المرمى، غيسلان كونان، عبدالإله العمري، ألفارو جونزاليس، سلطان الغنام، لويز جوستافو، عبدالمجيد الصليهم، تاليسكا، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، فينسينت أبو بكر”. وسبق لـ أصفر الرياض مواجهة العدالة مرتين في موسم 2019/2020، حيث فاز أصفر الرياض مرتين.وبعد مرور 6 جولات الشباب في الصدارة برصيد 18 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 14 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 14 نقطة، النصر رابعًا برصيد 13 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 13 نقطة، الطائي سادسًا برصيد 12 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 11 نقطة. الرائد ثامنًا في ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، الفتح تاسعًا برصيد ست نقاط، الاتفاق عاشرًا برصيد ست نقاط، العدالة في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، أبها في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، الفيحاء بالمركز الخامس عشر برصيد نقطتين، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد نقطة.