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ضمن منافسات الجولة الخامسة

تشكيل لقاء دورتموند ضد مان سيتي المتوقع

2022-10-25 الساعة 7:36
تشكيل لقاء دورتموند ضد مان سيتي المتوقع
المواطن - الرياض

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تترقب الجماهير مباراة بوروسيا دورتموند ضد مان سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وسط منافسة قوية لتحقيق الفوز.

دورتموند ضد مان سيتي

ومن المقرر أن يلعب دورتموند ضد مان سيتي، اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

دورتموند ضد كوبنهاجن
لاعبو دورتموند – المصدر @ChampionsLeague

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي صدارة المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، فيما يقع بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

مان سيتي ضد مانشستر يونايتد
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

التشكيل المتوقع

وكشفت شبكة “هو سكورد”، عن التشكيلة المتوقعة لمباراة دورتموند ضد مان سيتي اليوم، حيث سيدفع كل مدرب بالقوة الضاربة منذ البداية للظهور بشكل مميز، وتسجيل هدف مبكر لتسهيل مهمته في تحقيق الفوز.

بوروسيا دورتموند
لاعبو دورتموند – المصدر @ChampionsLeague

ويتوقع أن يكون تشكيل بوروسيا دورتموند ضد مان سيتي كالتالي؛ كوبيل، جوريرو، شلوتربيك، هوميلس، نيكلاس سولي، إيمري كان، بيلينجهام، براندت، جيوفاني رينا، يوسوفا موكوكو وكريم أديمي.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إيدرسون، أكانجي، دياز، لابورت، كانسيلو، كيفين دي بروين، رودري، سيلفا، رياض محرز، جريليش وهالاند.

هالاند
هالاند – المصدر @ManCity

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