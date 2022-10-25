Icon

محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon انتهاء تصميم الحي النموذجي الأول في العلا Icon وزير الطاقة: السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد Icon ريما بنت بندر: الخلاف مع أمريكا ليس سياسيًا Icon ميناء جدة يستقبل أول سفينة على خط هملايا Icon لوسد تختار الرياض مقرًا لأول أستوديو في المنطقة Icon محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري Icon الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم Icon 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص Icon تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
في دوري أبطال أوروبا

تشكيل لقاء دورتموند ومان سيتي

2022-10-25 الساعة 9:53
تشكيل لقاء دورتموند ومان سيتي
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن المديران الفنيان إيدين تيرزيتش وبوب جوارديولا عن تشكيلة مباراة بوروسيا دورتموند ومان سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

دورتموند ومان سيتي

وتُقام مباراة بوروسيا دورتموند ومان سيتي، اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

بوروسيا دورتموند
لاعبو دورتموند – المصدر @ChampionsLeague

وقبل لقاء اليوم، يحتل مانشستر سيتي الإنجليزي صدارة المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

تشكيل مباراة اليوم

ودفع تيزيتش بالمهاجم الشاب يوسوفا موكوكو بدلًا من أنطوني موديست، كما أبقى دونيل مالين على مقاعد البدلاء، فيما فضل جوارديولا إجراء العديد من التغييرات، أبرزها الدفع بالحارس البديل ستيفان أورتيجا.

بوروسيا دورتموند ومان سيتي
تشكيل دورتموند – المصدر @BVB

وجاء تشكيل الفريق الألماني في مباراة دورتموند ومان سيتي، كالتالي؛ كوبيل، شلوتيربيك، هوميلز، نيكلاس سولي، إيمري كان، براندت، بيلينجهام، كريم أديمي، هازارد، جيوفاني رينا وموكوكو.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل مانشستر سيتي في مباراة اليوم، كالتالي؛ أورتيجا، ستونز، آكي، روبن دياز، كانسيلو، جوندوجان، فيل فودين، رودري، رياض محرز، جوليان ألفاريز وإيرلينج هالاند.

مانشستر سيتي
تشكيل مانشستر سيتي – المصدر @ManCity

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يستهدف معادلة رقم الهلال والاتحاد
الرياضة

الشباب يستهدف معادلة رقم الهلال والاتحاد

الرياضة
أبل تتراجع عن خطط زيادة إنتاج أيفون...
تكنولوجيا

أبل تتراجع عن خطط زيادة إنتاج أيفون...

تكنولوجيا
تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور
السعودية اليوم

تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور

السعودية اليوم
وزيرة الداخلية البريطانية تستقيل بسبب رسالة
العالم

وزيرة الداخلية البريطانية تستقيل بسبب رسالة

العالم
وافي يشرف على 35 مشروعًا عقاريًا بالشرقية
السعودية اليوم

وافي يشرف على 35 مشروعًا عقاريًا بالشرقية

السعودية اليوم
الهلال يتوج بجائزة الجمهور المثالي
آخر الاخبار

الهلال يتوج بجائزة الجمهور المثالي

آخر الاخبار
جثث متكدسة بالسودان ومخاوف من الطاعون
العالم

جثث متكدسة بالسودان ومخاوف من الطاعون

العالم
برنامج ريف يضيف اللوز البجلي للدعم
السعودية اليوم

برنامج ريف يضيف اللوز البجلي للدعم

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه