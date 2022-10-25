تشكيل لقاء دورتموند ومان سيتي

أعلن المديران الفنيان إيدين تيرزيتش وبوب جوارديولا عن تشكيلة مباراة بوروسيا دورتموند ومان سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

دورتموند ومان سيتي

وتُقام مباراة بوروسيا دورتموند ومان سيتي، اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقبل لقاء اليوم، يحتل مانشستر سيتي الإنجليزي صدارة المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

تشكيل مباراة اليوم

ودفع تيزيتش بالمهاجم الشاب يوسوفا موكوكو بدلًا من أنطوني موديست، كما أبقى دونيل مالين على مقاعد البدلاء، فيما فضل جوارديولا إجراء العديد من التغييرات، أبرزها الدفع بالحارس البديل ستيفان أورتيجا.

وجاء تشكيل الفريق الألماني في مباراة دورتموند ومان سيتي، كالتالي؛ كوبيل، شلوتيربيك، هوميلز، نيكلاس سولي، إيمري كان، براندت، بيلينجهام، كريم أديمي، هازارد، جيوفاني رينا وموكوكو.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل مانشستر سيتي في مباراة اليوم، كالتالي؛ أورتيجا، ستونز، آكي، روبن دياز، كانسيلو، جوندوجان، فيل فودين، رودري، رياض محرز، جوليان ألفاريز وإيرلينج هالاند.