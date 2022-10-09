تشكيل مباراة آرسنال ضد ليفربول

آرسنال ضد ليفربول

كشف المدربان، الإسباني ميكيل أرتيتا والألماني يورجن كلوب تشكيلة قمة آرسنال ضد ليفربول، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/2023.وجاء تشكيل آرسنال مكونًا من: “رامسديل في حراسة المرمى، وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو، بارتي، تشاكا، ساكا، أوديجارد، مارتينيلي، جيسوس”.أما تشكيل ليفربول فجاء مكونًا من: “أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان ديك، تسيميكاس، هندرسون، تياجو، لويس دياز، صلاح، جوتا، داروين نونيز”. وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.وتُنقل المباراة عبر قنوات Bein Sports 1 Hd Premium و Sky Sports Main Event Uk و Bein Sports 1 HD English. وقبل مباراة آرسنال ضد ليفربول يتواجد فريق آرسنال في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز العاشر برصيد 10 نقاط. وفي حال فاز آرسنال فسيصبح رصيده 24 نقطة في المركز الأول، بينما يرغب ليفربول في الفوز للوصول للنقطة رقم 13 والصعود من المركز العاشر للمركز السابع. جدير بالذكر أن مباريات أمس في الدوري الإنجليزي كانت انتهت بفوز تشيلسي على وولفرهامبتون بثلاثية دون رد، وفوز مانشستر سيتي على ساوثهامبتون برباعية دون رد، فوز نيوكاسل يونايتد على برينتفورد بخماسية مقابل هدف، فوز بورنموث على ليستر سيتي بثنائية مقابل هدف، فوز توتنهام هوتسبير على برايتون بهدف دون رد.