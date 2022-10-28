تشكيل مباراة الأهلي والزمالك

كشف المدربان السويسري مارسيل كولر والبرتغالي جوزفالدو فيريرا عن تشكيلة مباراة الأهلي والزمالك، التي تنطلق بعد قليل في بطولة كأس السوبر المصري.

مباراة الأهلي والزمالك

تشكيل الأهلي جاء مكونًا من: “محمد الشناوي بحراسة المرمى، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، أكرم توفيق، علي معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، برونو سافيو، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، شادي حسين”.

وتشكيل الزمالك جاء مكونًا من: “محمد عواد في حراسة المرمى، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، أحمد أبو الفتوح، عمر جابر، محمد أشرف روقا، زكريا الوردي، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، سيف الجزيري”.

المباراة تنطلق بين الفريقين في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

حصد الأهلي من قبل 113 بطولة، بينما نال الزمالك 57 بطولة، على مستوى بطولة الدوري المصري، الأهلي حصد 42 دوريًّا، الزمالك فاز بـ 14 لقبًا.

وعلى مستوى كأس مصر، فاز الأهلي باللقب في 37 مرة، فاز الزمالك باللقب في 28 مرة.

وعلى صعيد السوبر المصري، حقق الأهلي اللقب من قبل في 11 مناسبة، بينما فاز الزمالك باللقب في 4 مناسبات، كذلك فاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في 10 مناسبات، أما الزمالك فحقق اللقب في 5 مناسبات.

وعلى صعيد بطولة كأس الاتحاد الإفريقي بالمسمى القديم ففاز الأهلي باللقب في 4 مرات، بينما فاز الزمالك باللقب في مناسبة واحدة، وعلى مستوى السوبر الإفريقي فإن الأهلي فاز باللقب في 8 مرات، أما الزمالك فحصد اللقب 4 مرات.

وقبل مباراة الأهلي والزمالك، تتجاوز القيمة السوقية للاعبي الفريقين حاجز الـ51 مليون يورو، حيث وصل قيمة فريق المارد الأحمر 28.53 مليون يورو، فيما بلغت القيمة السوقية للاعبي الفريق الأبيض 22.83 مليون يورو.