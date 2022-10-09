تشكيل مباراة الهلال والشباب المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم السعودية غدًا، قمة الهلال والشباب في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي. المباراة تنطلق غدًا في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة وتُنقل عبر قناة SSC. مباراة الهلال والشباب التشكيل المتوقع لـ أزرق الرياض لـ مبارة الهلال والشباب سيكون مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، علي البليهي، جانغ هيون سو، حمد اليامي، جوستافو كويلار، كاريلو، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، ماثيوس بيريرا، إيغالو”. التشكيل المتوقع لـ الشباب سيكون مكونًا من: “كيم سونج، فواز الصقور، سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي، كريتشوفياك، بانيجا، كارلوس جونيور، كريستيان جوانكا، هتان باهبري، سانتي مينا”. مدرب الشباب يُعلق وفي وقت سابق، أبدى المدرب الإسباني فيسنتي مورينو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، قلقه من مواجهة نادي الهلال. وتحدث مورينو قائلًا: “أي فريق هو مقلق بالنسبة لي لكن الهلال أكثرهم، لقد كان بطل الدوري في الموسم الماضي”. وأضاف مورينو: “مواجهة أزرق الرياض ستكون قوية وسأزرع ثقافة الفوز داخل لاعبي الليث للفوز على الجار الأزرق”.