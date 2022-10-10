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في الجولة السابعة

تشكيل مباراة الهلال والشباب

2022-10-10 الساعة 7:37
تشكيل مباراة الهلال والشباب
المواطن - مروة نبيل

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أعلن المديران الفنيان الأرجنتيني رامون دياز والإسباني فيسنتي مورينو عن التشكيل الرسمي لقمة الهلال والشباب التي ستنطلق، بعد قليل.

قمة الهلال والشباب

وتتجه أنظار الجماهير إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين، لمتابعة قمة الهلال والشباب، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما ينفرد الليوث بالصدارة برصيد 18 نقطة.
نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال والشباب كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، حمد اليامي، غوستافو كويلار، ناصر الدوسري، أندريه كاريلو، ميشيل ديلغادو، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.
موسى ماريغا
ماريغا – المصدر @Alhilal_FC
على الجانب الآخر، جاء تشكيل فريق الشباب كالتالي؛ كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمكبتي، إياغو سانتوس، متعب الحربي، كريتشوفياك، إيفر بانيغا، جوانكا، كارلوس جونيور، هتان باهبري وسانتي مينا.
بانيغا
بانيغا – المصدر @AlShababSaudiFC
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