تشكيل مباراة لايبزيج ضد الريال

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أعلن المديران الفنيان ماركو روزه وكارلو أنشيلوتي عن تشكيلة مباراة لايبزيج ضد الريال، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن يلعب لايبزيج ضد الريال، اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب “ريد بول أرينا”.
وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بصدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، وضمن تأهله رسميًّا لدور الـ16، فيما يحتل لايبزيج المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
وشهد تشكيل المرينغي في مباراة لايبزيج ضد الريال العديد من التغييرات، أبرزها مشاركة ناتشو في قلب الدفاع، روديجر ظهير أيسر، فاسكيز ظهير أيمن، فيما يلعب أسينسيو في الخط الهجومي كنجاح أيمن.
وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج ضد الريال في مباراة اليوم، كالتالي؛ بلاسويتش، راوم، جفارديول، أوربان، سيماكان، شالجر، حيدارا، فورسبرج، نكونكو، دومينيك، وأندري سيلفا.
على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد كالتالي؛ تيبو كورتوا، روديجر، ناتشو، ميليتاو، فاسكيز، توني كروس، تشواميني، كامافينجا، فينيسيوس، أسينسيو، ورودريجو جويس.