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ضمن منافسات دوري الأبطال

تشكيل مباراة لايبزيج ضد الريال

2022-10-25 الساعة 9:35
تشكيل مباراة لايبزيج ضد الريال
المواطن - الرياض

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أعلن المديران الفنيان ماركو روزه وكارلو أنشيلوتي عن تشكيلة مباراة لايبزيج ضد الريال، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

لايبزيج ضد الريال

ومن المقرر أن يلعب لايبزيج ضد الريال، اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب “ريد بول أرينا”.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بصدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، وضمن تأهله رسميًّا لدور الـ16، فيما يحتل لايبزيج المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ريال مدريد ضد لايبزيج
جانب من مباراة سابقة

تشكيل مباراة اليوم

وشهد تشكيل المرينغي في مباراة لايبزيج ضد الريال العديد من التغييرات، أبرزها مشاركة ناتشو في قلب الدفاع، روديجر ظهير أيسر، فاسكيز ظهير أيمن، فيما يلعب أسينسيو في الخط الهجومي كنجاح أيمن.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج ضد الريال في مباراة اليوم، كالتالي؛ بلاسويتش، راوم، جفارديول، أوربان، سيماكان، شالجر، حيدارا، فورسبرج، نكونكو، دومينيك، وأندري سيلفا.

 

لايبزيج ضد الريال
تشكيل لايبزيج – المصدر @RBLeipzig_EN

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد كالتالي؛ تيبو كورتوا، روديجر، ناتشو، ميليتاو، فاسكيز، توني كروس، تشواميني، كامافينجا، فينيسيوس، أسينسيو، ورودريجو جويس.

دوري أبطال أوروبا
تشكيل الريال – المصدر @realmadrid

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