تشكيل منتخب السعودية المتوقع لـ مباراة مقدونيا

يترقب جمهور الكرة السعودي، مباراة منتخب السعودية ومقدونيا التي تنطلق غدًا في إطار لقاء ودي، وذلك في إطار تحضيرات الأخضر للمشاركة بكأس العالم 2022 في قطر.

وتنطلق المباراة بين منتخبي السعودية ومقدونيا الشمالية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة عبر قناة SSC.

منتخب السعودية

التشكيل المتوقع للأخضر سيكون مكونًا من: “محمد العويس بحراسة المرمى، أحمد بامسعود، حسان تمبكتي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، هتان باهبري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، فراس البريكان”.

وسبق للأخضر أن لعب أمام منتخب مقدونيا في مرة واحدة فقط وكانت في عام 2001 وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي وقت سابق، قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد استدعاء حارس مرمى نادي النصر “أمين بخاري” للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي المقام حاليًّا في “أبو ظبي”.

وجاء ذلك بعد إصابة حارس المرمى “فواز القرني” في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة، حيث أجريت له أشعة الرنين المغناطيسي.

من جانب آخر، شارك قائد الأخضر “سلمان الفرج” في الحصة التدريبية صباح أمس الخميس بعد غيابه لوفاة أحد أفراد أسرته.