تشوه وجه وفاء سالم

فاجأت الفنانة وفاء سالم جمهورها في فيديو لها وهي تخضع لعملية تجميل لمعالجة تشوهات في وجهها، أصيبت بها نتيجة خطأ طبي في عملية تجميل سابقة، الأمر الذي تسبب لها في حالة نفسية سيئة.

ونشر طبيب التجميل فيديو عبر صفحته بموقع فيسبوك، ظهرت فيه وفاء سالم تكشف فيه عن تفاصيل الجراحة الجديدة وتشرح فيه طبيعة حالتها، موضحة: “عشان عندي مشاكل عملت لي ضغط نفسي لدرجة إنني مش بحب أشارك في أعمال فنية”.

وأضافت: عملوا لي خيوط والخيوط عملت لي تلفيات، واتعم لي حقن غلط في وشي، إحساسي بالرضا عن نفسي مهم جدًّا. معرفش إذا كانت العيوب دي واضحة ولا لأ بس أنا بشوفها وبحسها لما بلمس وشي كتير”.

وخضعت وفاء سالم لجراحة تجميل منذ فترة، ولكنها عانت من مضاعفات الحقن الخاطئ الذي تم إجراؤه لوجهها، لذا قررت الخضوع لعمليات تجميل جديدة حتى تعود مثلما كانت.

وكانت وفاء سالم كشفت مؤخرًا سبب قلة مشاركتها في أعمال فنية في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الأعمال التي تعرض عليها لا تنال إعجابها، لافتة إلى أن قلة الأعمال المعروضة على الممثل تضعه في صراع مع نفسه بين رفض أعمال لا تناسبه وبين حاجته للعمل، وهو ما تكرر معها، لكنها تحاول اختيار الأعمال التي تغضب الجمهور.

آخر أعمالها:

ويعد مسلسل القاتل الذي أحبني آخر أعمال الفنانة وفاء سالم، والذي شاركت فيه مع كل من هاني رمزي وسهير رمزي، وعرض عبر أحدى المنصات الإلكترونية، وكانت قد شاركت عام 2020 في 3 مسلسلات هي “ختم النمر” مع أحمد صلاح حسني، “الأخ الكبير” مع محمد رجب و”ونحب تاني ليه؟” مع ياسمين عبدالعزيز، شريف منير وكريم فهمي.