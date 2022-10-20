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في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يواجه اليونايتد وعينه على النقاط الـ3

2022-10-20 الساعة 7:59
تشيلسي يواجه اليونايتد وعينه على النقاط الـ3
المواطن - محمد سمعة

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يبحث فريق تشيلسي عن الفوز على نادي مانشستر يونايتد مساء بعد غد السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان البلوز تعادل مساء أمس الأربعاء أمام نادي برينتفورد بدون أهداف في الجولة الـ12.

تشيلسي يريد الفوز

في حال فاز البلوز على نادي مانشستر يونايتد فسيصبح رصيده 23 نقطة ويصعد للمركز الثالث، أما فوز اليونايتد فسوف يجعل رصيده من النقاط 22 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة البلوز ضد برينتفورد، بدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل فريق تشيلسي، الذي حاول إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشيلسي ضد وولفرهامبتون

واستمرت النتيجة كما هي بالشوط الثاني دون وجود لأي محاولات خطيرة تذكر.

وأصبح رصيد تشيلسي بعد التعادل 20 نقطة بالمركز الرابع، بينما أصبح رصيد برينتفورد 14 نقطة في المركز التاسع.

وفي وقت سابق، توعد المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مغادرته للملعب قبل نهاية مباراة اليونايتد وتوتنهام أمس في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وكان تين هاج قال بعد الفوز على توتنهام بنتيجة 2-0: ” سأرد عليه غدًا اليوم يجب علينا الاحتفال بالفوز”.

وكان رونالدو شعر بالغضب بسبب عدم اعتماد تين هاج عليه في مباراة توتنهام، حيث غادر رونالدو دكة بدلاء اليونايتد قبل دقيقتين على نهاية المباراة أمام توتنهام.

مان يونايتد ضد توتنهام

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