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تصدٍّ لا يُنسى لمحمد العويس بالمونديال

2022-10-13 الساعة 2:01
تصدٍّ لا يُنسى لمحمد العويس بالمونديال
المواطن - مروة نبيل

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استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ذكريات تألق حراس المرمى العرب؛ وفي مقدمتهم حارس المنتخب السعودي، محمد العويس في نهائيات كأس العالم.

تألق محمد العويس

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لـ5 تصديات خرافية من الحراس العرب في النسخ الأخيرة لكأس العالم، وحفز الجماهير للاختيار، وقال: “ما هو التصدي الأفضل بينهم؟”.
محمد العويس
العويس
وجاءت اختيارات حساب كأس العالم فيفا لكل من؛ محمد العويس، المصري عصام الحضري، التونسي معز حسن، المغربي منير محمدي والجزائري رايس مبولحي. وتفاعلت الجماهير مع التغريدة، وذهبت معظم الاختيارات لصالح محمد العويس ورايس مبولحي، حيث أكدوا أنهما من أفضل الحراس العرب الذين شاركوا بالمونديال، وقاما بتصديات مميزة وصعبة.
الحارس الجزائري رايس مبولحي
رايس مبولحي

الأخضر يستعد للمونديال

على الجانب الآخر، يواصل الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، حيث سيخوض معسكرًا في أبو ظبي خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبل. وأعلن رينارد بالأمس عن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمعسكر الذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمونديال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الأخضر - المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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