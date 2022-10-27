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بعد فسخ النصر لعقد اللاعب

تصرف الفيفا يُفاجئ النصر وحمدالله

2022-10-27 الساعة 8:12
تصرف الفيفا يُفاجئ النصر وحمدالله
المواطن - محمد سمعه

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كشف القانوني والمحامي الرياضي فهد بارباع عن مفاجأة قام بها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد شكوى المغربي عبدالرزاق حمدالله ضد النصر، وشكوى النادي العاصمي ضد اللاعب المغربي.

أصفر الرياض سيكون ملزمًا بدفع 13 مليون ريال لـ نجمه المغربي السابق، بعد فسخ أصفر الرياض لعقد اللاعب بنوفمبر الماضي، مما جعل اللاعب يتقدم بشكوى ضد النادي العاصمي للفيفا وحُسمت لمصلحة المهاجم المغربي.

فهد بارباع قال عبر مساحة قناة 24 الرياضية: ” الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يمتلك من النصر إلا قضية واحدة ضد اللاعب المغربي والاتحاد، وهذا حدث بعدما أقام حمدالله الدعوى أولًا في الفيفا ضد النصر في يناير الماضي، وبعدها جاء رد النصر بالتحرك ضد اللاعب والنادي الاتحادي”.

الاتحاد ضد ضمك - حمدان الشمراني

وتابع: ” الفيفا قرر ضم دعوى حمدالله والنصر في قضية واحدة”.

وكان اللاعب المغربي قرر تقديم شكوى ضد النصر، بسبب عدم اقتناعه بالأسباب المشروعة التي أدت لفسخ عقده مع أصفر الرياض في نوفمبر الماضي.

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