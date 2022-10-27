تصرف الفيفا يُفاجئ النصر وحمدالله

تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية يوم مميز بـ الراتب وويك إند محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء
كشف القانوني والمحامي الرياضي فهد بارباع عن مفاجأة قام بها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد شكوى المغربي عبدالرزاق حمدالله ضد النصر، وشكوى النادي العاصمي ضد اللاعب المغربي.
أصفر الرياض سيكون ملزمًا بدفع 13 مليون ريال لـ نجمه المغربي السابق، بعد فسخ أصفر الرياض لعقد اللاعب بنوفمبر الماضي، مما جعل اللاعب يتقدم بشكوى ضد النادي العاصمي للفيفا وحُسمت لمصلحة المهاجم المغربي.
فهد بارباع قال عبر مساحة قناة 24 الرياضية: ” الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يمتلك من النصر إلا قضية واحدة ضد اللاعب المغربي والاتحاد، وهذا حدث بعدما أقام حمدالله الدعوى أولًا في الفيفا ضد النصر في يناير الماضي، وبعدها جاء رد النصر بالتحرك ضد اللاعب والنادي الاتحادي”.
وتابع: ” الفيفا قرر ضم دعوى حمدالله والنصر في قضية واحدة”.
وكان اللاعب المغربي قرر تقديم شكوى ضد النصر، بسبب عدم اقتناعه بالأسباب المشروعة التي أدت لفسخ عقده مع أصفر الرياض في نوفمبر الماضي.