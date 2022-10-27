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بعد رفضه تجديد العقد

تصرف علي البليهي يورط الهلال

2022-10-27 الساعة 1:39
تصرف علي البليهي يورط الهلال
المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن القرار الأخير للاعب علي البليهي قد وضع نادي الهلال في ورطة، في ظل حرمان أزرق الرياض من قيد أي صفقات في يناير المقبل، وخلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان اسم البليهي ارتبط بالنصر، بعد الحديث عن وجود اجتماع سري بين الطرفين مما أثار القلق لدى جماهير النصر، حيث أعاد الأمر إلى الأذهان اجتماع النصر مع اللاعب محمد كنو للتعاقد معه، قبل أن يُجدد عقده مع الهلال مما جعل النصر يرفع قضية ضد الهلال واللاعب كنو، انتهت بإيقافه 4 أشهر وحرمان الهلال من التعاقدات لمدة فترتي انتقالات.

تصرف علي البليهي

التقارير تُشير إلى رفض البليهي عرضًا قدره 6 ملايين ريال في السنة من أجل التجديد مع أزرق الرياض، كما أكد اللاعب على أنه رفض تجديد العقد بعد اجتماعه مع إدارة النادي عقب لقاء الطائي بحسب “الرياضية”.

الهلال والفيحاء - علي البليهي
البليهي

رحيل البليهي في يناير بعد دخوله الفترة الحرة، قد يضع أزرق الرياض في أزمة خاصة أن النادي لا يستطيع التعاقد مع بديله بسبب الحرمان من قيد الصفقات.

ناديا الاتحاد والنصر سبق أن أبديا اهتمام كل منهما بضم مدافع الهلال المخضرم إما في يناير أو في صيف العام المقبل.

تصرف البليهي يأتي متعارضًا مع تصريحات فهد المفرج المدير التنفيذي لنادي الهلال الذي أكد على أن البليهي لا يريد مغادرة أزرق الرياض.

المفرج تحدث عن مصير علي البليهي قائلًا: “لا يريد الرحيل، ولا يرى نفسه خارج أزرق الرياض”.

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