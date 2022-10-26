تصرف غريب لمديرة مدرسة بعد تعرض طالبة للضرب

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لمديرة مدرسة ابتدائية تتحدث عن تعرض إحدى الطالبات للضرب وقطع شعرها من طالبة أخرى في مدرسة ثانوية.
وظهر في المقطع – الذي لم يتم تحديد مكان الواقعة فيه -، المديرة وهي تمسك في يدها خصلة شعر وتقول إنها لطالبة بمدرستها بعد تعدي طالبة ثانوية عليها بسبب الاختلاف على كرسي حافلة المدرسة.
وقالت المديرة في الفيديو إنها ذاهبة مع بعض الطالبات لأخذ حق زميلتهم التي تم الاعتداء عليها.