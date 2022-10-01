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في موسم 2008/ 2009 بالدوري السعودي

تصرف محمد نور أشعل كلاسيكو الاتحاد والنصر

2022-10-01 الساعة 9:40
تصرف محمد نور أشعل كلاسيكو الاتحاد والنصر
المواطن - محمد سمعه

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تتمتع مباريات النصر والاتحاد على مر التاريخ بمتابعة جماهيرية كبرى، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدًا بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين. محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق وضع تصرفه في تاريخ لقاءات الكلاسيكو، حيث تسبب هذا التصرف في جدل كبير وغضب للاعبي النصر خلال لقاء الفريقين في 8 أكتوبر من عام 2008 في الدوري السعودي في الرياض.

تصرف خارج الروح الرياضية:

محمد نور استغل عودة الكرة له من لاعبي النصر بعد أن أخرجوها بسبب إصابة أحد لاعبي الاتحاد ليسجلها هدفًا في شباك النصر في تصرف أغضب لاعبي أصفر الرياض رغم أنه لم يكن مخالفًا من الناحية القانونية. الاتحاد والنصر ولم يهتم نور بالروح الرياضية المتعارف عليها في هذه الحالات، حيث كان يجب عليه إرجاع الكرة للاعبي النصر لكنه سجل منها هدفًا؛ مما أدى إلى إشعال أجواء المباراة التي أُقيمت بدون حضور جماهيري. تُقام المباراة مساء الغد في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك في الرياض.
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