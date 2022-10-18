تصفيات كأس العالم للكوزبلاي 2022 بالرياض

بحضور أشهر مؤدي الأصوات في مسلسلات الأنمي، ينظم معرض الأنمي السعودي الذي تنطلق فعالياته ضمن موسم الرياض 2022، يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري بمنطقة واجهة الرياض، مسابقة “الكوزبلاي” بشقيها المحلي والعالمي، التي يتنافس فيها المتسابقون وهم يرتدون زي شخصيات الأنمي.
كأس العالم للكوزبلاي
وتشمل المسابقة في جانبها العالمي، تصفيات على كأس العالم للكوزبلاي (World Cosplay Summit) عبر عرض المتنافسين على لجنة مختصة من خبراء وأخصائيين، للتأهل والفوز بكأس العالم المقامة في اليابان، أما في جانبها المحلي فيصل مجموع جوائزها إلى 50 ألف ريال.
وأتاحت إدارة موسم الرياض 2022 التسجيل للجمهور في المسابقة بتصفيات كأس العالم من خلال الرابط ، ومسابقة الكوزبلاي العامة عبر الرابط، على أن يكون التسجيل قبل نهاية يوم 24 أكتوبر الجاري.
معرض الأنمي السعودي
وتنطلق مسابقة الكوزبلاي يومي 28 و29 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات معرض الأنمي السعودي الذي يقدم أكثر من 30 تجربةً لأفضل وأشهر عروض الأنمي، حيث تستمر فعاليات المعرض ثلاثة أيام، ويفتح أبوابه يوم الخميس أمام الزوار بدءًا من الساعة الرابعة مساءً وحتى الثانية عشرة صباحًا، فيما يستقبل الزوار يومي الجمعة والسبت من الثالثة عصرًا حتى الثانية عشرة مساء.
ويمكن حجز تذاكر المعرض عبر الرابط