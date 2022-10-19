تصوير جوي لـ جبال فيفاء ومدرجاتها الساحرة

جمال جارة القمر

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، جمال وتألق جبال محافظة فيفاء الواقعة بمنطقة جازان، والتي تتميز بمدرجاتها الخضراء.وأظهر تصوير جوي، جمال “جارة القمر” جبال فيفاء، والتي تكتسي مدرجاتها بالطبيعة الخضراء الساحرة، والتي تعد من أبرز العناصر الجمالية بالمنطقة.