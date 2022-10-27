Icon

تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر Icon 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية Icon يوم مميز بـ الراتب وويك إند Icon محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له Icon ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية  Icon محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة Icon رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة Icon محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الهوية الوطنية متطلب إلزامي

تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر

2022-10-27 الساعة 11:57
تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بدأت المديرية العامة للجوازات المرحلة الثالثة لإصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني، وأتاحت إصداره لجميع المواطنين من خلال منصة أبشر.

طلب الخدمة:

وأوضحت الجوازات أنه يمكن للمواطن إصدار جوازه الإلكتروني أو للتابعين له من خلال تقديم طلب إصدار الجواز الإلكتروني عبر خدمات أفراد الأسرة في منصة أبشر، مشيرةً إلى أن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار الجواز للفئة العمرية من (10) سنوات فأكثر.

ودعت الجوازات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر، مؤكدةً أن خدمة تسلّم الجواز عبر وسائل الشحن المتاحة (الناقل البريدي) سيكون للعنوان المسجل في منصة أبشر ، منوهة بأهمية المحافظة على وثائق السفر داخل وخارج المملكة، وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماجد عبدالله : أنا بخير
الرياضة

ماجد عبدالله : أنا بخير

الرياضة
الشمس في أقوى توهج منذ أشهر
العالم

الشمس في أقوى توهج منذ أشهر

العالم
إصابات بسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء...
العالم

إصابات بسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء...

العالم
مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للصناعة
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للصناعة

أخبار رئيسية
جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي

آخر الاخبار
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام
الرياضة العالمية

ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام

الرياضة العالمية
شكرًا معلمي عبارات تقدير لصناع المستقبل الحقيقيين
السعودية اليوم

شكرًا معلمي عبارات تقدير لصناع المستقبل الحقيقيين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه