تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر

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بدأت المديرية العامة للجوازات المرحلة الثالثة لإصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني، وأتاحت إصداره لجميع المواطنين من خلال منصة أبشر.
وأوضحت الجوازات أنه يمكن للمواطن إصدار جوازه الإلكتروني أو للتابعين له من خلال تقديم طلب إصدار الجواز الإلكتروني عبر خدمات أفراد الأسرة في منصة أبشر، مشيرةً إلى أن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار الجواز للفئة العمرية من (10) سنوات فأكثر.
ودعت الجوازات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر، مؤكدةً أن خدمة تسلّم الجواز عبر وسائل الشحن المتاحة (الناقل البريدي) سيكون للعنوان المسجل في منصة أبشر ، منوهة بأهمية المحافظة على وثائق السفر داخل وخارج المملكة، وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.