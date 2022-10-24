تطبيق لفحص تسريبات المياه داخل العقارات

أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” تطبيق “كشف”، والذي يهدف إلى توفير الحلول لكشف تسربات المياه داخل العقارات، ويعد تطبيق “كشف” أحد الحلول التي تسهم في ربط المستفيدين، مع مقدمي خدمة الكشف المؤهلين من قبل المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي”.

كشف التسريبات

ويتيح التطبيق للمؤسسات والشركات تقديم خدمة كشف تسريبات المياه للمستفيدين في عقاراتهم، بالإضافة إلى تمكين عملاء “كشف” من اختيار الشركة المناسبة بعملية كشف التسريبات، كما يقدم للعملاء تقريرًا بعد انتهاء عملية الكشف وتتيح لهم تقييم تجربتهم مع المؤسسات والشركات.

الثروة المائية

يذكر أن المركز أطلق حملة على منصات التواصل الاجتماعي بهدف حث أصحاب الاستهلاكات المرتفعة إلى تحميل تطبيق كشف وفحص التسريبات داخل عقاراتهم من خلال طلب مقدم الخدمة المناسب عن طريق التطبيق للحفاظ على الثروة المائية وضمان استدامتها للأجيال.