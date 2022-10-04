تطوير أوساط المدن حلم يتحول لواقع

قال المهندس ندا الجليدي، خبير في التخطيط والتصميم العمراني: إن تطوير أوساط المدن كان حلمًا لكل المخططين، مؤكدًا أن تلك الخطوة ستنعكس إيجابيًّا على أطراف المدينة. 12 مدينة: وتابع الجليدي خلال تصريحات إلى روتانا خليجية: “تطوير أوساط المدن من خلال عمل شركة داون تاون السعودية، كان حلمًا لكل مخطط عمراني، وهناك 12 مدينة متوسطة في المملكة، وفي أي مكان في العالم تعد أوساط المدن هي نقطة جذب لكل سائح لهذه المدن”. أوساط المدن: وأردف الجليدي: في المملكة كانت أوساط المدن مغيبة لفترة معينة، فكانت الأنظار تتجه إلى الساحل والمناطق السياحية الموجودة فيها، وينسى الناس عمق التاريخ في أوساط المدن، والميزة النسبية لشركة داون تاون السعودية هي التجديد التراثي لهذه المدن، وإرجاع الحياة والقيمة الاقتصادية لأوساط المدن ويتم ربطها مع أجزاء المدينة، وأعتقد أنه هذا هو الهدف الرئيسي للشركة بالإضافة إلى تشغيل عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي حالة تحقيق هذه الأهداف أرى أنه تم تحقيق رؤية 2030 في عام 2023.