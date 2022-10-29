تطوير مطار القيصومة لاستيعاب 700  ألف مسافر

تشهد محافظة حفر الباطن، غدا الأحد، افتتاح مطار القيصومة، بعد تطويره ورفع الطاقة الاستيعابية بمعدل 700 ألف مسافر سنوياً.

أثر إيجابي

وقال أمين غرفة حفر الباطن، أنور الشامي، في حديث لقناة الإخبارية اليوم السبت، إن افتتاح المطار سيكون له أثر إيجابي كبير على أصحاب الأعمال وجلب الاستمثارات لمحافظة حفر الباطن.

وأضاف: نطمح لزيادة عدد الرحلات الداخلية والخارجية، حيث يبلغ سكان حفر الباطن مليون نسمة.

أقدم المطارات

يعتبر مطار القيصومة من أٌقدم مطارات المملكة حيث تم تأسيسه عام 1962، وكان ينقل العاملين في أرامكو من حفر الباطن إلى لندن، ومن ثم أصبح يخدم سكان حفر الباطن.

ويشهد مطار القيصومة أكبر توسعه في تاريخه، ومن المتوقع أن يزداد حجم النمو الاقتصادية لمنطقة حفر الباطن بعد هذه التوسعة في المطار.

كما يشتمل المشروع صالة تحتوي على 9 بوابات منها 3 بوابات للمغادرة الداخلية و3 بوابات للمغادرة الدولية و2 للقدوم الدولي وواحدة للقدوم الداخلي، إضافة إلى 12 منصة لإنهاء إجراءات السفر و9 منصات للجوازات منها 4 في منطقة المغادرة الدولية و5 في منطقة الوصول الدولية.