أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة تطوير مطار القيصومة لاستيعاب 700 ألف مسافر محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا لآفاق أوسع السعودية الميناء الآمن من العواصف الاقتصادية الصحة: 237 إصابة بكورونا وتعافي 223 مستشارة السياحة: السعودية تمتلك كل مقومات النجاح الدبلوماسية كلمة محظورة في السياسة الأمريكية مواطنون يستذكرون كلام ولي العهد: لن ينجو فاسد تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر
تشهد محافظة حفر الباطن، غدا الأحد، افتتاح مطار القيصومة، بعد تطويره ورفع الطاقة الاستيعابية بمعدل 700 ألف مسافر سنوياً.
وقال أمين غرفة حفر الباطن، أنور الشامي، في حديث لقناة الإخبارية اليوم السبت، إن افتتاح المطار سيكون له أثر إيجابي كبير على أصحاب الأعمال وجلب الاستمثارات لمحافظة حفر الباطن.
وأضاف: نطمح لزيادة عدد الرحلات الداخلية والخارجية، حيث يبلغ سكان حفر الباطن مليون نسمة.
يعتبر مطار القيصومة من أٌقدم مطارات المملكة حيث تم تأسيسه عام 1962، وكان ينقل العاملين في أرامكو من حفر الباطن إلى لندن، ومن ثم أصبح يخدم سكان حفر الباطن.
ويشهد مطار القيصومة أكبر توسعه في تاريخه، ومن المتوقع أن يزداد حجم النمو الاقتصادية لمنطقة حفر الباطن بعد هذه التوسعة في المطار.
كما يشتمل المشروع صالة تحتوي على 9 بوابات منها 3 بوابات للمغادرة الداخلية و3 بوابات للمغادرة الدولية و2 للقدوم الدولي وواحدة للقدوم الداخلي، إضافة إلى 12 منصة لإنهاء إجراءات السفر و9 منصات للجوازات منها 4 في منطقة المغادرة الدولية و5 في منطقة الوصول الدولية.