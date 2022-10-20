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تعادل سلبي يحسم مباراة برينتفورد ضد تشيلسي

2022-10-20 الساعة 12:13
تعادل سلبي يحسم مباراة برينتفورد ضد تشيلسي
المواطن - محمد سمعه

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حسم التعادل السلبي مباراة برينتفورد ضد تشيلسي، التي أُقيمت مساء الأربعاء في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل فريق تشيلسي، الذي حاول إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

برينتفورد ضد تشيلسي

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

واستمرت النتيجة كما هي بالشوط الثاني دون وجود لأي محاولات خطيرة تذكر.

برينتفورد ضد تشيلسي

وأصبح رصيد تشيلسي بعد التعادل 20 نقطة بالمركز الرابع، بينما أصبح رصيد برينتفورد 14 نقطة في المركز التاسع.

يذكر أن تشيلسي، سيضرب موعدًا مع نادي مانشستر يونايتد بعد غد السبت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي حيث تُقام المباراة في ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

برينتفورد ضد تشيلسي

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