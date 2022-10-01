تعادل مخيب لـ ليفربول ضد برايتون

حسم التعادل الإيجابي بـ 3 أهداف لكل فريق، مباراة ليفربول ضد برايتون وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023.
وكان فريق برايتون بدأ المباراة ضاغطًا ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد بالدقيقة الرابعة ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني بالدقيقة الـ18.
ليفربول متراجع
ونجح البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لـ الريدز بعد تمريرة المصري محمد صلاح بالدقيقة الـ33.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل فيرمينيو هدف التعادل للريدز بالدقيقة الـ54 بعد تمريرة جيدة من الكولومبي لويس دياز.
وتمكن الريدز من إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب آدم ويستر لاعب برايتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ62.
برايتون رفض الاستسلام، محرزًا الهدف الثالث عبر البلجيكي تروسارد مسجلًا ” هاتريك” في الدقيقة الـ82.
يذكر أن ليفربول أصبح رصيده بعد التعادل 10 نقاط في المركز التاسع، بينما أصبح رصيد برايتون 14 نقطة في المركز الرابع.