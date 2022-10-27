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على هامش مبادرة الاستثمار

تعاون سعودي هندي في صناعة الأفلام

2022-10-27 الساعة 11:38
تعاون سعودي هندي في صناعة الأفلام
المواطن - الرياض

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وقعت وزارة الاستثمار، اليوم الخميس، اتفاقية استثمار مع الشركة الهندية العالمية المتخصصة في مجال صناعه الأفلام، بهدف الاستثمار في صناعة الأفلام وإنتاج المحتوى المحلي.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل “تويتر” صورة لتوقيع الاتفاقية وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمبادرة مستقبل الاستثمار .

صناعة السينما

مع نهاية عام 2017م تم الإعلان عن السماح بفتح دور العرض، وبالتالي قيام صناعة سينمائية حقيقية ومتكاملة في المملكة، وهذا ما أعطى الأمل لكثير من السينمائيين والمستثمرين بقيام صناعة حقيقية في المملكة والخليج.

واليوم وبعد انفتاح المملكة على صناعة السينما، سيكون للاستثمار مكانة كبيرة في هذه الصناعة التي ستجذب كثيراً من المهتمين من مختلف أرجاء العالم للمشاركة في هذه التجربة.

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