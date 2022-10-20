تعديلات جديدة لزيارة هونج كونج

أعلنت قنصلية المملكة في هونج كونج ومكاو، عن وجود تعديلات جديدة بشأن دخول الزائرين ومن أبرزها إلغاء فترة الحجر الصحي في الفنادق.

تعديلات جديدة:

وذكرت القنصلية في بيان عبر تويتر اليوم الخميس، أنها تود التنويه للمواطنين حول إعلان حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، عن تعديلات جديدة بشأن دخول الزائرين إلى أراضيها وهي إلغاء فترة الحجر الصحي في الفنادق، مع وجود 7 أيام فترة مراقبة ذاتية يتعيّن على الزائر خلالها إجراء فحوصات كوفيد-19 (PCR)، إضافة إلى فحص كورونا السريع (RAT) بشكل يومي.

فحص كورونا:

وأكدت أنه على الزائر إجراء فحص كورونا السريع (RAT)، بدلاً من فحص (PCR)، وذلك خلال 24 ساعة قبل موعد السفر إلى هونج كونج، إضافة إلى تعبئة نموذج وزارة الصحة، كما يسمح للزائر خلال فترة المراقبة الذاتية القيام ببعض الأنشطة، مثل التنقل والدخول إلى الأسواق، فيما يحظر عليه في الأيام الثلاثة الأولى المشاركة في الأنشطة الجماعية مثل دخول المطاعم.