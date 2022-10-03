Icon

ولي العهد يطلق داون تاون السعودية Icon وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon شؤون الحرمين تطلق مبادرة توقير Icon “المواطن” بـ أوتلت الرياض: هنا الأناقة والاحترافية Icon الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية Icon كبار العلماء: رئاسة ولي العهد لمجلس الوزراء تتويج لجهوده Icon كاتبة لـ الثقافة: لماذا تجاهلتم دعوة كبار المثقفين والأدباء؟! Icon السجن 20 عامًا لمزوري محررات رسمية Icon حافلات الرياض بلا ركاب منذ عام ! Icon سكني يكشف 6 شروط لنقل المديونية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أصبحت فترة واحدة فقط

تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور

2022-10-03 الساعة 11:04
تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

قال المعلم عبدالله السلطان، المهتم بنشر التوعية في مجال التعليم: إن نظام نور أجرى تعديلات على فترة الاختبارات، لتكون الاختبارات فترة واحدة فقط.

تحديث نظام نور: 

وذكر السلطان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للمعلمين والمعلمات.. تم تحديث نظام نور لتكون فيه الاختبارات فترة واحدة فقط”.

خدمات يقدمها نظام نور:

ويقدم نظام نور العديد من الخدمات منها خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام. كذلك يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية. أيضًا من خلال نظام نور، يمكن للطلاب الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمن الدولة: تبرعك للجهات غير المرخص لها...
السعودية اليوم

أمن الدولة: تبرعك للجهات غير المرخص لها...

السعودية اليوم
التأجير السكني يُعفى من ضريبة القيمة المضافة
السعودية اليوم

التأجير السكني يُعفى من ضريبة القيمة المضافة

السعودية اليوم
ميري الخليجية تلقي قصيدة حماسية
السعودية اليوم

ميري الخليجية تلقي قصيدة حماسية

السعودية اليوم
الغرب يعلق على إعلان بوتين التعبئة الروسية
العالم

الغرب يعلق على إعلان بوتين التعبئة الروسية

العالم
القبض على مقيم امتهن نقل المخالفين وضبط...
أخبار أمنية

القبض على مقيم امتهن نقل المخالفين وضبط...

أخبار أمنية
جماهير الفتح الأكثر حضورًا بالجولة الـ3
الرياضة

جماهير الفتح الأكثر حضورًا بالجولة الـ3

الرياضة
الملك تشارلز الثالث يتعهد بخدمة الجميع بولاء...
السعودية اليوم

الملك تشارلز الثالث يتعهد بخدمة الجميع بولاء...

السعودية اليوم
إيقاف شحنة مخللات مخالفة عبر ميناء جدة
السعودية اليوم

إيقاف شحنة مخللات مخالفة عبر ميناء جدة

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه