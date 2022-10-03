تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور

قال المعلم عبدالله السلطان، المهتم بنشر التوعية في مجال التعليم: إن نظام نور أجرى تعديلات على فترة الاختبارات، لتكون الاختبارات فترة واحدة فقط. تحديث نظام نور: وذكر السلطان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للمعلمين والمعلمات.. تم تحديث نظام نور لتكون فيه الاختبارات فترة واحدة فقط”. خدمات يقدمها نظام نور: ويقدم نظام نور العديد من الخدمات منها خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام. كذلك يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية. أيضًا من خلال نظام نور، يمكن للطلاب الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.