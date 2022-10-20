تعريف الذكاء الاصطناعي وأهم تطبيقاته

يعرف المختصون الذكاء الاصطناعي بأنه أي عمل أو تطبيق يحمل عنصر الذكاء بحيث يستطيع تخزين المعلومات السابقة، والتعلم منها والقدرة على اتخاذ قرارات والتنبؤات في المستقبل، وتعد المملكة من أوائل الدول في هذا المجال.

أهمية الذكاء الاصطناعي

ووفقًا لتصريحات مديرة المركز الوطني لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتورة عالية باحنشل، فإن المركز جزء من منظومة متكاملة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهدفها الأساسي هو توطين التقنية بحيث تخدم الاحتياج المحلي والبيانات المحلية من حيث لون البشرة والمظهر العام للإنسان، وكل ما يتعلق بالمنطقة الجغرافية والإنسان القائم عليها، بما فيها البيئة الصحراوية.

ويجب أن يراعى في الذكاء الاصطناعي الحراك العالمي الذي يحدث في هذه المجالات وعدم المساس بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأضافت الدكتورة عالية باحنشل في تصريحات لقناة “إس بي سي” أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعتمد على الذكاء بحيث تجعل الآلات تفكر مثل الإنسان، لذلك تم التركيز على المجالات الخاصة بحواس الإنسان مثل اللغة والرؤية والإدراك.

وأوضحت عالية باحنشل، لذلك يتم التركيز على معالجة اللغة ورؤية الحاسب وتحليل البيانات والتنبؤات والقدرة على اتخاذ القرارات التي تصنف الإدراك عند الإنسان.

وهناك مشاريع تتم في معالجة اللغة من خلال الاعتماد على المصادر اللغوية مثل بنك الأصوات والنصوص.