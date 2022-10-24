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بسبب الكسوف

تعليق الدراسة غدًا في الكويت

2022-10-24 الساعة 5:42
تعليق الدراسة غدًا في الكويت
المواطن - متابعة

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أعلنت وزارة التربية في الكويت عن تعطيل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 25/10/2022 للطلبة فقط في جميع مدارس التعليم العام والخاص والنوعي والتعليم الديني، على أن تستأنف الدراسة بعد غد الأربعاء.

تعليق الدراسة

وبحسب صحيفة الوطن، يأتي هذا القرار نظرًا للكسوف الجزئي الذي ستمر به الكويت يوم غدٍ الثلاثاء والمتوقع أن يبدأ في الساعة 1.20 ظهرًا، وحرصًا من وزارة التربية على مصلحة أبنائها الطلبة وبناءً على توصيات وزارة الصحة بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة قبل بدء الكسوف بساعتين لحماية العين.

وأكدت الوزارة حرصها الدائم بتوفير كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة وتوفير البيئة التعليمية المناسبة، وتمنت التوفيق والنجاح لجميع المتعلمين.

صلاة الكسوف

من جهتها أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية تعميمًا إداريًا رقم 14 لسنة 2022 موجهًا إلى مديري إدارات مساجد المحافظات بشأن صلاة كسوف الشمس يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/25.

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