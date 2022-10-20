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تحت شعار "اليتيم في عناية التعليم"

تعليم حفر الباطن وتراؤف يطلقان مبادرة من أجلهم

2022-10-20 الساعة 5:27
تعليم حفر الباطن وتراؤف يطلقان مبادرة من أجلهم
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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دشن مدير تعليم حفر الباطن محمد بن علي القحطاني صباح أمس الأربعاء مبادرة “من أجلهم” بنسختها الجديدة بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية وقيادات التعليم وقيادات المدارس بالمحافظة والموجهين الطلابيين والموجهات الطلابيات والتي أطلقتها إدارة التعليم بمحافظة حفرالباطن بالشراكة مع جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف” بهدف تحقيق التعاون والتكامل فيما يخدم أيتام المحافظة .

في عناية التعليم

وقد جاءت نسخة المبادرة لهذا العام تحت شعار “اليتيم في عناية التعليم” من خلال تبني الموجه الطلابي والموجهة الطلابية لدور الرعاية والمتابعة داخل المدرسة للوقوف على احتياجات الأيتام التعليمية والسلوكية و الاجتماعية ورصدها وإيجاد الحلول المناسبة لها عن طريق التكامل والتواصل الفعال مع جمعية تراؤف من أجل سد احتياجاتهم ورفع مستواهم التعليمي والسلوكي والاجتماعي .

تفعيل الشراكة

وتأتي هذه المبادرة تفعيلًا للشراكة المبرمة بين الإدارة والجمعية والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وحرصًا من إدارة التعليم في محافظة حفر الباطن على توفير الوسائل التي تساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأيتام من أجل تحقيق تفوق دراسي ونموٍ اجتماعي .

تعليم حفر الباطن

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