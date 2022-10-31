تعليم حفر الباطن يكرم 600 متقاعد ومتقاعدة

رعى الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، مساء اليوم الاثنين، الحفل الذي أقامته إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن لتكريم المتقاعدين والمتقاعدات، والذي يأتي تحت شعار “شكرًا لعطائكم”.

وفاء وعرفان:

وأكد مدير تعليم حفر الباطن محمد بن علي القحطاني خلال كلمته أن هذا التكريم يعد وفاءً وعرفانًا بالجميل وتقديرًا لجهودهم الكبيرة في نجاح المسيرة التعليمية بالمحافظة خلال عقود من الزمن وجد الجميع منهم التفاني والإخلاص في العمل مقدمين مصلحة الوطن وخدمة المجتمع على أنفسهم.

كلمة المتقاعدون:

بدورهم عبر المتقاعدون في كلمتهم التي ألقاها نيابةً عنهم عايد لصف العنزي عن سعادتهم بهذا التكريم، مشيرين إلى أن خدمتهم للوطن هي شرف وفخر واعتزاز لهم، معبرين عن شكرهم إلى الأمير منصور بن محمد، وإلى مدير التعليم وكافة العاملين في الميدان التربوي وكل من أسهم في هذا التكريم، وتضمنت فقرات الحفل قصيدة شعرية وأوبريت.

وفي ختام الحفل كرم محافظ حفر الباطن المتقاعدين والمتقاعدات، كما تسلّم هدية تذكارية، ثم التقطت الصور الجماعية معه بهذه المناسبة.