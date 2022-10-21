تعيين آمال الهزاع أمينًا عامًا لمؤسسة موهبة

أصدر الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية، قرارًا بتعيين الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع أمينًا عامًا لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.

شكر وتقدير

ورفعت الدكتورة آمال الهزاع الشكر والتقدير للأمير متعب، على هذه الثقة بتعيينها أمينًا عامًا لمؤسسة موهبة، معربة عن اعتزازها بهذه الثقة، داعية الله تعالى أن يوفقها في قيادة هذا الصرح الوطني الساعي لإيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل، ليواكب ما يزخر به وطننا من طاقات بشرية شابة موهوبة ومبدعة في شتى المجالات، يتجاوز إبداعها حدود بلادنا ليصل إلى العالمية.

بذل الجهود

وأضافت الدكتورة الهزاع أنها ستبذل كل الجهد مع زملائها من منسوبي ومنسوبات المؤسسة لتجسيد رؤية “موهبة”، التي تتمثل في تمكين الموهبة والإبداع كونهما الرافد الأساس لازدهار البشرية، من خلال اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية التنموية، وفق أحدث الأساليب العلمية وأفضل الممارسات الدولية، وصقل قدراتهم الإبداعية لتعظيم الاستفادة من طاقاتهم، وضمان مساهمتهم الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية ومشاريعها التنموية، لخلق قيمة مضافة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.