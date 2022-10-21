Icon

موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

المجتمع
حصاد اليوم
توجه الشكر للأمير متعب

تعيين آمال الهزاع أمينًا عامًا لمؤسسة موهبة

2022-10-21 الساعة 12:40
تعيين آمال الهزاع أمينًا عامًا لمؤسسة موهبة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أصدر الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية، قرارًا بتعيين الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع أمينًا عامًا لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.

شكر وتقدير

ورفعت الدكتورة آمال الهزاع الشكر والتقدير للأمير متعب، على هذه الثقة بتعيينها أمينًا عامًا لمؤسسة موهبة، معربة عن اعتزازها بهذه الثقة، داعية الله تعالى أن يوفقها في قيادة هذا الصرح الوطني الساعي لإيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل، ليواكب ما يزخر به وطننا من طاقات بشرية شابة موهوبة ومبدعة في شتى المجالات، يتجاوز إبداعها حدود بلادنا ليصل إلى العالمية.

بذل الجهود

وأضافت الدكتورة الهزاع أنها ستبذل كل الجهد مع زملائها من منسوبي ومنسوبات المؤسسة لتجسيد رؤية “موهبة”، التي تتمثل في تمكين الموهبة والإبداع كونهما الرافد الأساس لازدهار البشرية، من خلال اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية التنموية، وفق أحدث الأساليب العلمية وأفضل الممارسات الدولية، وصقل قدراتهم الإبداعية لتعظيم الاستفادة من طاقاتهم، وضمان مساهمتهم الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية ومشاريعها التنموية، لخلق قيمة مضافة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه