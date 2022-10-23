تعيين الحسيني محافظًا لـ منشآت

أصدر وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بتعيين سامي بن إبراهيم الحسيني محافظًا للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

محافظ منشآت

وكُلف الحسيني محافظًا لـ”منشآت” في شهر أغسطس 2022، وشغل قبلها منصب نائب المحافظ للتخطيط والتطوير في “منشآت” بين 2019 و2022، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض بين 2018 و2019، ونائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في الشركة ذاتها بين عامي 2017 و2018، كما تدرج في عدة مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص.

مسيرة عملية

وحصل الحسيني على دبلوم متقدم في القيادة من IMD بسويسرا، ودرجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في العلاقات العامة، كما حصل على عدد من الشهادات التخصصية والقيادية من: MIT وLondon Business School.

تجدر الإشارة إلى أن للحسيني عضويات في عدد من مجالس الإدارات، منها: عضو مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، عضو مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، عضو مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال، عضو مجلس إدارة المجلس الصناعي، عضو لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، عضو لجنة برنامج الإسكان، وعضو مجلس إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

دور منشآت

يذكر أن “منشآت” تعمل على الارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال؛ لخلقِ بيئةٍ واعدةٍ تتيح فرصَ الازدهار عبر تقديم الخِدْمَاتِ الداعمةِ وفرصِ الأعمال المساندة لنمو هذا القطاع، وتعزيز قدرته التنافسية.