تعيين غرانت شابس وزيرًا لداخلية بريطانيا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، مساء الأربعاء، تعيين النائب المحافظ ووزير النقل السابق غرانت شابس وزيرًا للداخلية خلفًا لسوالا بريفرمان التي استقالت من منصبها.

مناصب وزارة

وشغل شابس عدة مناصب وزارية في حكومات ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون، فضلًا عن شغله منصب رئيس حزب المحافظين.

استقالة بريفرمان

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سوالا بريفرمان أعلنت في وقت سابق استقالتها من الحكومة بسبب ما وصفته بـ”الخطأ الأمني غير المقصود”.