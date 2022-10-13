تغريم إعلامي أمريكي شهير مليار دولار

قضت محكمة أميركية، بالحكم على أليكس جونز، الشخصية اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة بدفع حوالي مليار دولار كتعويض لأسر ضحايا مجزرة في مدرسة أنكر حقيقتها. وقال جونز، صاحب موقع “إنفو-وورز” في وقت سابق، إن “أقارب الطلاب والموظفين الذين قتلوا في عام 2012 بمدرسة ساندي هوك، في ولاية كونيتيكت، كانوا يمثلون، وإن عملية القتل نفذها معارضون لحيازة الأسلحة النارية. ونظرية المؤامرة هذه انتشرت على الإنترنت”. الحكم بالغرامة ورأت هيئة محلفين في ووتربري بولاية كونيتيكت أن أليكس جونز يجب أن يدفع لأسر 8 ضحايا ولموظف في مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان موجودًا يوم المأساة، 965 مليون دولار كتعويض عن تشهير وضرر معنوي. وقال كريس ماتي، محامي العائلات إنه حكم “تاريخي”، ووعد “بتنفيذه”. دعوى قضائية وكانت هذه العائلات قد رفعت دعوى قضائية ضد أليكس جونز، موضحة أنها تعرضت للمضايقة والتهديد من قبل أصحاب نظرية المؤامرة، الذين قالوا إن المذبحة لم تحدث أبدًا، وأن الأقارب المفجوعين كانوا يمثلون. وأضافت أنها لم تعد تشعر بالأمان في المنزل أو في الأماكن العامة. وفي 2012، قتل شاب مسلح ببندقية نصف آلية 20 طفلًا و6 بالغين في ساندي هوك. وأثار إطلاق النار هذا مخاوف في الولايات المتحدة وأحيا النقاش حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنظيم بيع الأسلحة النارية.