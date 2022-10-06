تغريم طارق حامد والصليهم 20000 ريال

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم كل من المصري طارق حامد لاعب وسط نادي الاتحاد وعبدالمجيد الصليهم لاعب نادي النصر 20000 ريال بواقع 10000 ريال على كل منهما. وجاء القرار على خلفية طرد حامد بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخله العنيف على قدم الكاميروني فينسينت أبو بكر نجم النصر، بينما تم تغريم الصليهم بعد أن طُرد بالبطاقة الحمراء في الشوط الثاني من نفس المباراة يوم الأحد الماضي. طرد الصليهم غير صحيح: وفي وقت سابق، أوضح فهد المرداسي، الخبير التحكيمي، أن طرد الحكم الأوروجوياني أندرياس كونيا للاعب عبدالمجيد الصليهم لاعب النصر في مباراة الاتحاد غير صحيح. وتحدث المرداسي في قناة SSC قائلًا: “في حالة طارق حامد، اللاعب المصري يستحق الطرد بالفعل بسبب دخوله المتهور على الكاميروني فينسينت أبو بكر، ولكن الأمر مختلف مع لاعب النصر كان أقل تهورًا لأن قدمه كانت على الأرض وليست مرتفعة وبالتالي هو لا يتعمد إيذاء لاعب الاتحاد، الصليهم لا يستحق الطرد المباشر مثلما استحق طارق حامد”.